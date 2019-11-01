الفريق الركن علي محسن يصدر توجيهات للحكومة ويوجه دعوة مهمة

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التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، للاطلاع على مستجدات الأوضاع وسير العمل في المحافظة.
حيث استعرض المحافظ مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية والميدانية والجهود التي تبذلها قيادة المحافظة في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين والاستمرار في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة تحت سيطرتها.
ووجه نائب الرئيس الحكومة بسرعة صرف مرتبات أبطال الجيش الوطني والمنظمين لاحقاً إلى صفوف الجيش، والعمل على إيجاد معالجات لمشكلة الجرحى والمصابين، مجدداً تأكيده بأن القيادة السياسية والعسكرية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تولي المحافظة وأبطال الجيش اهتماماً كبيراً.
وأشاد نائب الرئيس بتضحيات أبناء تعز وبطولاتهم الخالدة في مواجهة فلول الإمامة والكهنوت، داعياً الجميع بمختلف الأطياف إلى الوقوف صفاً واحداً في معركة البناء والتنمية واستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية التي تفرض حصاراً خانقاً على المحافظة وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المحافظة والشعب اليمني عامة.
من جانبه ثمن محافظ تعز اهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً على تلاحم مختلف المكونات السياسية والاجتماعية خلف قيادة الشرعية.