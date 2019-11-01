«الحوثيون»يعلنون حالة الطوارئ الداخلية

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 520

أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاربعاء حالة الطوارئ الداخلية لمكافحة حمى الضنك والملاريا على خلفية تفشيهما بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مايسمى بوزير الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو طه المتوكل، إنه تم تسجيل 116 ألفاً و 552 حالة إصابة مؤكدة بالملاريا والاشتباه في إصابة نحو 500 ألف حالة جراء هذا المرض، بالإضافة إلى تسجيل نحو 23 ألف حالة إصابة بحمى الضنك.

وأضاف المتوكل أن الوفيات المؤكدة بسبب حمى الضنك بلغت 11 حالة، وهناك 51 حالة بلاغ عن وفاة نتيجة الحمى نفسها، بحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية في صنعاء.

ووفقاً للأمم المتحدة التي تؤكد أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وكثير منهم على شفا المجاعة، فضلاً عن انهيار القطاع الصحي وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية وذلك بفعل الانقلاب الحوثي الذي أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد.