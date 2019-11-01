مصرع قيادي «حوثي» في مواجهات مع قوات«الجـيش»

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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لقي قيادي في ميليشيا الحوثي، مصرعه، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصادر ميدانية: إن مواجهات عنيفة دارت غرب مدينة تعز إثر محاولة ميليشيا الحوثي التقدم نحو مواقع الجيش في منطقتي حذران والصياحي.

وأكدت المصادر تمكن قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات.

وذكرت أن المواجهات أسفرت عن مقتل عددا من الحوثيين بينهم قيادي يكنى "أبو جحدل" بالإضافة إلى إصابة آخرين.

ويعد هجوم الحوثيين هذا هو الثاني بعد أقل من 24 ساعة، وتمكن قوات الجيش من صد الهجوم.

وبين الحين والأخر تهاجم مليشيا الحوثي مواقع الجيش في تعز بغية استعادة السيطرة على مواقع خسرتها خلال الأشهر الماضية.