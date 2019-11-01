منظمة صدى تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم مصير مجهول ينتظر 3 آلاف أسرة نازحة في الضالع الحوثي يعلن الطوارئ بالحديدة أزمة اليمن على طاولة مجلس الأمن اعلان سعودي رسمي بخصوص مطار عدن تعرف على الامير السعودي الذي تسلم ملف اليمن والمنفذ لاتفاق الرياض دعم أمريكي ألماني للحكومة اليمنية لتنفيذ لإنفاذ «اتفاق الرياض» منتخب مصر يعلن أنباء «غير سارة» عن محمد صلاح الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بـ«الحديدة» عاجل السعودية تنضم إلى الإمارات والبحرين وتقرر المشاركة بكأس الخليج في قطر
طالبت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم، داعية اياها لتكون قدوة في الامتثال عن كل ما يصدر عن القضاء.
وقالت المنظمة بيان تلقى مأرب برس نسخة منه انها تلقت بلاغا ً من مؤسسة الشموع للصحافة والنشر، يفيد بتعنت الحكومة الشرعية في تنفيذ أحكام القضاء الصادرة من محكمة صيرة الخاصة بتعويض المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم.
وعبرت المنظمة عن تضامننا الكامل مع مؤسسة الشموع وصحيفة اخبار اليوم، معربة عن أسفنا من تعنت الحكومة بهذا الخصوص ومماطلتها.
وتطالب منظمة صدى الحكومة الشرعية بسرعة تنفيذ أحكام القضاء وأن تكون قدوة في الامتثال عن كل ما يصدر عن القضاء.