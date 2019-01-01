منظمة صدى تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم مصير مجهول ينتظر 3 آلاف أسرة نازحة في الضالع الحوثي يعلن الطوارئ بالحديدة أزمة اليمن على طاولة مجلس الأمن اعلان سعودي رسمي بخصوص مطار عدن تعرف على الامير السعودي الذي تسلم ملف اليمن والمنفذ لاتفاق الرياض دعم أمريكي ألماني للحكومة اليمنية لتنفيذ لإنفاذ «اتفاق الرياض» منتخب مصر يعلن أنباء «غير سارة» عن محمد صلاح الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بـ«الحديدة» عاجل السعودية تنضم إلى الإمارات والبحرين وتقرر المشاركة بكأس الخليج في قطر
تواجه أكثر من 3 ألاف أسرة نازحة من قرى مديرية الفاخر بمحافظة الضالع، الموت جراء قصف مليشيا الحوثي المتواصل على مخيماتهم وسط غياب تام للمنظمات الإغاثية الدولية.
وناشد سكان محليون في منطقتي الفاخر وحجر بالضالع، المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بمدهم بالمواد الإغاثية والإيوائية، متهمين الحوثيين بتحويل مساكنهم إلى ثكنات عسكرية، ومن تبقى من الأسر إلى دروع بشرية.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن الإعلامي في جبهة الضالع مرزوق الصيادي إن هناك معارك عنيفة تشهدها مناطق باب غلق غربي قعطبة، مؤكداً أن الجيش اليمني تمكن من تدمير عدد من العتاد والأسلحة الحوثية، وأن ألسنة اللهب تتصاعد من مواقع المليشيا. وأضاف أن المليشيا تتعمد بعد كل هزيمة استهداف مخيمات النزوح والقرى التي فر إليها نازحون من مناطق المواجهات، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر تركت منازلها ومزارعها وفرت إلى مناطق «حدة - الأعشور – الوحج» بمحافظة لحج وسط غياب المنظمات الدولية.
وذكرت أحصائيات عن المركز الإعلامي في الضالع أن 83 مدنيا قتل بقصف وألغام الحوثي خلال الفترة الماضية، كما اختطف 198 مدنيا، ودمر 138 منزلاً وأحرق 22 منشأة ومشاريع مياه.