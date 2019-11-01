تذمر وغضب عسكري واسع يعصف بـ«مجلس الانفصاليين» في أربع محافظات جنوبية

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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أوقفت قيادة ما يسمى بالملجس الإنتقالي المدعوم إماراتيا منذ أسبوع صرف المخصصات المالية التي كانت تصرف بصورة يومية للمليشيات التابعة لها (الحزام الأمني) في عدن ولحج والضالع وابين.

وذكرت مصادر محلية وعسكرية لـ«مأرب برس»بأن عدن ولحج والضالع وابين تشهد تذمرا واسعاً في أوساط ضباط وصف وأفراد مليشيات الحزام الأمني التابع لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عقب توقيف الأخير صرف المخصصات المالية عنهم منذ اسبوع , والتي كانوا يتقاضونها بصورة يومية في المعسكرات والنقاط الأمنية.

وأوضحت المصادر بأن القيادات العسكرية لمليشيات الإنتقالي أقدمت خلال الايام القليلة الماضية على تقديم كشوفات مزورة بأفراد وهميين وذلك بهدف الاستحواذ على المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تصرف بشكل يومي لتلك المليشيات.