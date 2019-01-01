الإمارات تتحدث عن فرصة للحل السياسي في اليمن

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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رحب مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، بتوقيع وثيقة «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت الرعاية السعودية، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد الفاعل، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

‏‎وأشاد المجلس بالجهود المخلصة المقدرة التي بذلتها السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أفضت إلى نجاح الحوار، والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار.

وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة الإمارات لجميع الجهود التي تبذلها المملكة، عبر قيادتها للتحالف العربي، في سبيل استقرار اليمن، وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.‏ ‎ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض، عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود، بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره، ويعزز أمن المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «جهود السعودية في توحيد الصف اليمني محل تقدير دائم ودعم مستمر من حكومة دولة الإمارات».