نتنياهو يبشر عن نشاط إسرائيلي قادم في الامارات

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 391

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستشارك في معرض "إكسبو 2020 – دبي" المقرر إقامته العام المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر: "إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض إكسبو في دبي. نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم، خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

ولفت نتانياهو في تصريح له، إلى أنه "يتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".