  جوهرة بقيمة 300 مليون يورو تحت أنظار نادي ريال مدريد الأسباني

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وضعت إدارة نادي ريال مدريد النجم الفرنسي الشاب "كيليان مبابي" على قائمة أولوياتها للموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية القريبة من صناع القرار في النادي الملكي عن مصدر مسؤول تأكيده أن رئيس نادي ريال مدريد "فلورنتينو بيريز" أفاد أن مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي هو ما يحتاجه الفريق في الموسم المقبل مطلقا عليه اسم "القطعة المفقودة".

ويدرك بيريز صعوبة المهمة والتي يصفها بالمعقدة حسب الصحيفة نفسها، على اعتبار أن الفريق الفرنسي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يفاوض في بيع نجومه، وهو الموقف الذي برز مع البرازيلي نيمار في الصيف الفائت.

ويعول بيريز في ذلك على العلاقات الودية التي تربطه بنظيره رئيس النادي الفرنسي "ناصر الخليفي"، والتي من الممكن أن تفتح باب التفاوض من أجل ضم مبابي.

وأكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة في أكثر من مرة على عزم النادي الأسباني لتقديم عرض للتعاقد مع مبابي في صفقة من المتوقع أن تصل لـ300 مليون يورو.

وكان النادي الفرنسي قد تعاقد مع صاحب العشرين عام في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي، ولكن منذ عودة زيدان إلى الريال لم تتوقف الإشاعات المتعلقة بارتباط اسمه مع ريال مدريد.