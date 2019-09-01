«واتساب» يقاضي شركة اسرائيلية

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تطبيق «واتساب» للمراسلة الذي تملكه فيسبوك يوم أمس الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة «أن أس أو» الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس، والمتهمة بمساعدة حكومات في الشرق الأوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحافيين.

وكان «واتساب» أعلن في مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول الى مضمون المراسلات على واتس على الهواتف الذكية.

وقال مدير «واتساب» ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أميركية أمس الثلاثاء «بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم».

واتهم شركة «أن أس أو» بأنها استهدفت «مئة شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم».

وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي الى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق «واتساب» الذي يستخدمه حاليا 1.5 مليار نسمة في العالم.