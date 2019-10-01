زيدان يُعلق على أنباء رحيل بيل عن الفريق الملكي

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل الويلزي غاريث بايل إلى أحد الأندية الصينية في الميركاتو الشتوي.

وأكد المدرب الفرنسي في تصريحات صحفية أن بايل حصل على موافقة النادي للغياب يومي الاثنين والثلاثاء وبأنه ليس على علم بنية اللاعب مغادرة النادي.

وقال زيدان في هذا الصدد: "كان الأمر (ذهابه إلى لندن) مسألة شخصية وسمحنا له بالذهاب. لكني لا أعتقد بأنه تحدث أي مرة عن رغبته في الرحيل. عندما يكون جاهزا للعب، سيشارك".

ولم يخض بايل أي مباراة منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي لإصابة في ربلة الساق وقد رافقت زيارته إلى لندن في اليومين الأخيرين الكثير من الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الصيني في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان بايل قريبا جدا من الانتقال الى فريق جيانغسو صنينغ الصيني الصيف الماضي بعد أن ساءت علاقته تماما بزيدان لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على قيمتها، وقد أكد زيدان بأنه لا يتوقع أي عروض أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال زيدان: "لا أعتقد بأنه سيكون هناك عرض ما ولم أفكر بالأمر. غاريث هو لاعب ينتمي إلى ريال مدريد. ما حدث في الصيف أصبح من الماضي، وقد بقي غاريث في صفوف النادي وكان الأمر رائعاً للجميع".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أكدت أن بيل سافر إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر أمس الاثنين، لمقابلة وكيل أعماله بخصوص رحيله عن الفريق الملكي في الميركاتو الشتوي.