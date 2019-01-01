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تقرير مخيف لمدير شركة النفط الروسية عن أرامكو السعودية وخسائرها

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قدر مدير شركة النفط الروسية “روس نفط” إيغور سيتشين، حجم الخسائر التي لحقت بالمملكة من الهجوم على منشآتها النفطية في شرق البلاد منتصف الشهر الماضي 300 مليون دولار يوميا.

وقال سيتشين، إن السعودية فقدت نحو 300 مليون دولار يوميا جراء تراجع إنتاجها النفطي، ورغم أنها استطاعت استعادة فاقد الإنتاج بسرعة، إلا أنها تكبدت خلال هذا الأسبوع خسائر بنحو ملياري دولار. – وفقا لـ”روسيا اليوم” – وهذا الرقم لا يشكل حجم الخسائر الكاملة التي لحقت بالمملكة، وهو عبارة فقط عن العائدات التي فقدتها السعودية بسبب تراجع إنتاجها بنحو النصف (5.7 مليون برميل يوميا) بسبب الهجوم وفقا لتقديرات سيتشين.

استعادة مستوى الإنتاج بشكل كامل

ونجحت المملكة بعد نحو أسبوعين من استهداف “أرامكو”، في 14 سبتمبر الماضي، في استعادة مستوى الإنتاج بشكل كامل، وصرح وزير الطاقة ، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال منتدى للطاقة في موسكو مطلع أكتوبر الماضي، بأن الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

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