أحلام بن زايد تنهار في اليمن .. والمجلس الانتقالي يحتضر ... لا تضعوا الغربان في أماكن الصقور

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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على الشرعية أن تصبر قليلا في التعاطي مع قيادات المجلس الانتقالي أو الدخول معهم في حوارات أو مشاورات , فضجيجهم خلال الفترة الماضية كان بسبب تدفق المال والامكانيات اليهم, وليس بسبب قوتهم , أو عدالة قضيتهم , جزء من مقال تحليلي نشره موقع مأرب برس لرئيس التحرير الزميل أحمد عايض , تحت عنوان " المجلس الانتقالي يحتضر" , وأضاف قائلا " ما دام الامارات تهرول يوميا للخروج من اليمن وفق جدول زمني حددته طهران , فلا قلق من الخفافيش , فللجنوب من يمثله وللقضية الجنوبية رجالها , وللعدالة صوت لا يمكن أحد أن يتجاوزه , فلا تضعوا الغربان في أماكن الصقور .

وأضاف الكاتب في مقال "مغادرة الإمارات ورحيلها من اليمن ليست كما يظن البعض نتيجة لضغوط الشرعية أو بسبب التنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وإن كان هذا ظاهرها او بعضا من أسبابها, لكن الحقيقة تكمن في صفقة خاصة تمت مبكرا بين" الامارات وإيران " كان أهم بنودها مغادرة الامارات للجنوب نهائيا, طمعا في ترك السعودية وحيدة على المسرح العسكري والسياسي في اليمن .

وأضاف الكاتب "غادرت الامارات اليمن وخلفت ورائها تركة " نكراء " لن تسطيع الإيفاء بمتطلباتها ومطالبها مستقبلا أو في القريب العاجل" مليشيا مسلحة قوامها أكثر من 90 ألف مقاتل "جنوبي" , وهو عدد كبير باهظ الكلفة ويحمل "في كشوف ميزانيته أثقالا مالية كبيرة ", من رواتب وميزانيات عسكرية, لن يستطيع " بن زايد" حتى ولو في القريب العاجل الوفاء بكل ذلك "خاصة وقد انهارت أطماعه وأحلامه في اليمن" .

ناهيك عن جناح سياسي " هكذا يحاول أن يقدم نفسه " يسمى بالمجلس الانتقالي " وهو الاخر كان يتقاضى ميزانية ضخمة من الأمارات , كانت تنفق بلا رقيب أو حسيب .

ولن ننسى التذكير بقطيع واسع من الإعلاميين " المرتزقة "الذين باعوا ولائهم وأقلامهم لخدمة أهداف أبوظبي , فتم تأسيس العشرات من المواقع والصحف والمئات من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميع الامارات والدفاع عن سياسات أبوظبي.

ومضى الكاتب معلقا " كل هذا الطابور الثلاثي من مليشيات مسلحة (90 ألف مرتزق) والالاف من موظفي المجلس الانتقالي في عموم المحافظات الجنوبية , والمئات من الإعلاميين ومؤسساتهم , سيجدون أنفسهم في القريب العاجل يبحثون عن "الحليب الاماراتي كامل الدسم " الذي كان يخصص لهم , حتى وأن وصل بعض ذلك الحليب , فسوف يكون سببا في الصراع الداخلي لهذه المكونات الارتزاقية التي جمعتها المصلحة ووحدها المال ,مهما حاولت الاختباء خلف الشعارات والمسميات.

وأكد الكاتب في مقاله " أن كل مخلفات الأمارات في اليمن مصيرها الموت البطئ والتحلل الجسدي والمؤسساتي خلال الأشهر القادمة , وفي أحسن الاحول ستبقى بعض الموارد تتدفق على بعض تلك المكونات , لكنها ستكون تحت إشراف "الضاحية الجنوبية" التي تخرج منها عيدروس الزبيدي وبقية رفاقه.

كما حذر الكاتب من الدور المستقبلي الذي سيلعبه المجلس الانتقالي أن بقيت له بعض مصادر الدعم " فانه سيتحول إلى خنجر إيراني جديد، سيستهدف المصالح اليمنية اولا والإضرار بالأمن القومي السعودي ثانيا .

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المجلس الانتقالي يحتضر