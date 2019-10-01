الحوثيون يقومون بتصفيات جماعية لبعضهم البعض واعدامات تطال قيادات وأفراد .. عاجل

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعدمت ميليشيا الحوثي 17 من عناصرها، كانوا يقاتلون في صفوفها، بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها: إن ميليشيا الحوثي أعدمت عناصرها الـ17، بعد رفضهم تنفذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأشارت المصادر إلى عناصر المليشيا التي تم تصفيتها، ينتمون لمحافظتي، وإب، وذمار.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، كثفت حملاتها للتجنيد الإجباري للمواطنين في منطقة العود بمحافظة إب، عقب تلقيها خلال الأيام الماضية، خسائر كبيرة، على يد أبطال الجيش الوطني في محافظة الضالع.