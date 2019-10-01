أغلى عملة في العالم هي عمله عربية ... تعرف على أغلى 10 عملات عالمية

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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يعتقد البعض أن الجنيه الإسترليني البريطاني هو أغلى عملة في العالم، إلا أن الأمر ليس كذلك حيث بينت قائمة قدمتها مدونة (fxssi.com) بحسب احصاء تم إجراؤه في يناير 2019، أظهر أن الدينار الكويتي هو أغلى العملات العالمية، وفيما يلي استعراض لقائمة أقوى العملات العالمية بحسب المدونة.