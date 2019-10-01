لماذا أجلت شركة السيارات الألمانية العالمية فولكسفاغن بناء مصنعها في تركيا؟

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 226

أجلت شركة السيارات الألمانية العالمية "فولكسفاغن" قرار إنشاء مصنع لها في تركيا بالقرب من مدينة أزمير بسبب عملية "نبع السلام" التي بدأتها تركيا شمالي سوريا.

أكد المتحدث باسم "فولكسفاغن" قائلا، إن الشركة أجلت قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا، وذلك وسط انتقادات دولية للهجمات التي تشنها تركيا شمالي سوريا، وصرح المتحدث باسم الشركة "نتابع الوضع الراهن بعناية وننظر إلى التطورات الجارية بقلق"؛ كما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد المتحدث أن قرار التأجيل بشأن المصنع الجديد تم إتخاذه من قبل مجلس إدارة المجموعة، كما ذكر أن المجموعة ماتزال تعتبر تركيا هي خيارها الأول، وأنها تفضل تركيا على بلغاريا لتكون مقر مصنعها الجديد، ولكن قرار التأجيل قد تم اتخاذه.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أنشأت فولكسفاغن وحدة تابعة لها في إقليم مانيسا بغرب تركيا، بينما قالت الشركة إنها لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات وإنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المصنع.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأحد إنها أبلغت الرئيس التركي بأنه يجب وقف الهجمات لأنها تنذر بخطر التسبب في أزمة إنسانية.

هذا وأقرت دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تعليق صادرات السلاح إلى تركيا، بينما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره عقوبات اقتصادية على تركيا.