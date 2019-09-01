مليشيا الحوثي تعترف بمقتل 2 من كبار قياداتها بغارات للتحالف بصعدة

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعترفت جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، بمقتل عدد من عناصرها، بينهم ضباط برتب رفيعة، وذلك في معارك مع القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف العربي، بمحافظة صعدة، أقصى شمال اليمن.

وأعلنت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين، عن تشييع 8 من قتلى الجماعة، بينهم اللواء محمد علي دعبش، والعميد أحمد يحيى شرويد ، بالإضافة الى ملازم وخمسة جنود، قتلوا "وهم يدافعون عن الوطن في مواجهة الغزاة المعتدين". وفقا للوكالة.

ولم تشر الوكالة الى مكان مقتل هؤلاء، إلا أن صورهم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى أن العميد شرويد، قتل في مديرية ساقين بمحافظة صعدة في الخامس من الشهر الجاري، بينما قتل اللواء دعبش في مديرية حيدان، بتاريخ الـ18 من الشهر ذاته.

وكان اللواء دعبش قائداً لمحور البيضاء التابع للمنطقة العسكرية الرابعة وسط اليمن، وانتقل قبل أسابيع إلى محافظة صعدة، فيما كان العميد شرويد مديراً لمديرية الاستخبارات والمعلومات بالمنطقة الرابعة أيضاً.