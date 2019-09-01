7 دول بينها اليمن تبدأ عملا عسكريا في السعودية أمنية «تعز» تعقد إجتماعاً إستثنائياً وتقف على آخر التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة ”يدومي الاصلاح“ يعبر عن اعجابه بالقيادة السعودية ويبعث برسالتين للملك ”سلمان“ وولي عهده الامارات تبني أول معبد يهودي في الخليج أشهر مطارات الخليج يصاب بالارتباك .. ويرفض استقبال الرحلات الدولية القادمة أول مطارات الشرعية تدشن العمل بصالات الشحن الجوي وفق تقنيات حديثه ومطورة حكام الامارات مرعوبون و”التلغراف“ البريطانية تكشف السبب الجوف : ضبط كميات من البضائع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ماذا وراء السماح للمتظاهرين ضد السيسي بدخول ميادين مصر؟ فريق الخبراء الدوليين يفضح الامارات ويكشف المسؤول عن اغتيال محافظ عدن ”جعفر سعد“ و90 شخصية أخرى
عقدت اللجنة الأمنية في تعز، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة أخر التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية، اللواء الركن سمير عبدالله الصبري، بحضور وكيل اول المحافظة، الدكتور عبد القوي المخلافي، ناقشت اللجنة التحضيرات لاحتفالات العيد الوطني الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة إشكالية الجرحى ومستشفى الثورة. مشدداً على سرعة حل الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة.
ووجهت اللجنة الأمنية باستكمال رفع بقية النقاط العشوائية والمواقع المستحدثة، وتأمين خط التربة؛ بالإضافة إلى منع تحركات الدراجات النارية ليلًا من بعد الساعة ٨ مساءً.
وشددت اللجنة الأمنية على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة أي أخطار تهدد المدينة وكذا الانتشار الأمني بموجب الخطة الأمنية.
وشدد الاجتماع أيضاً على ضرورة تحريم التجنيد خارج إطار الدولة.
من جهته، حث وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على الالتزام بالعمل المؤسسي في إطار الشرعية واستكمال تحرير المحافظة.