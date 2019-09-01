مشروب يخلصك من الدهون فى ثمانى ساعات

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ما هى الطريقة التى تزيد من حرق الدهون حتى فى فترة النوم ؟

إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذا المشروب قبل

النوم بساعة واحدة:

المكونات:

ملعقة من عصير الليمون

ملعقتان من البقدونس المفروم

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح

ملعقتان من عسل النحل

قليل من الزنجبيل حسب الرغبة

اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.