أمير سعودي شهير يشنّ هجوماً عاصفا على سلطنة عمان ”اردوغان“ يثير غضب السعوديين بتصريح عن اليمن وأمير يصفه بـ”الكذاب“.. ماذا قال؟ مشروب يخلصك من الدهون فى ثمانى ساعات السعودية تتخلص من أسوأ منبى في تاريخها الديبلوماسي إخوان تونس يعلقون على عدم وصول مرشحهم الرئاسي لجولة الاعادة ويكشفون سر نجاح ثورتهم من بين كل تجارب ”الربيع العربي“ تصرف عفوي لزوجين مسنين مع مضيفة يتسبب في طردهما من الطائرة الرئيس الانتقالي السوداني ”عبدالفتاح البرهان“ يتحدث عن سحب قوات بلاده من اليمن لـ”الصرورة“ والرياض تستدعي ”حمدوك“ السعودية تكشف عن 5 حالات تستدعي إسقاط الإقامة المميزة عن حاملها مقطع فيديو لوزير الأوقاف السعودي يجتاح مصر ويفجر غضبهم – شاهد وفد من الأمم المتحدة يزور ”ابين“ ويلتقي قيادات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“
ما هى الطريقة التى تزيد من حرق الدهون حتى فى فترة النوم ؟
إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذا المشروب قبل
النوم بساعة واحدة:
المكونات:
ملعقة من عصير الليمون
ملعقتان من البقدونس المفروم
نصف ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقتان صغيرتان من خل التفاح
ملعقتان من عسل النحل
قليل من الزنجبيل حسب الرغبة
اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.