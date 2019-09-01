الرئيس الانتقالي السوداني ”عبدالفتاح البرهان“ يتحدث عن سحب قوات بلاده من اليمن لـ”الصرورة“ والرياض تستدعي ”حمدوك“

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ربط رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "عبدالفتاح البرهان"، ما أسماه "الضرورة"، كشرط لسحب القوات السودانية المشاركة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال "البرهان"، إنه سيتم ذلك عند الضرورة، مضيفا أن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية.
وزاد "البرهان"، في لقاء مع "الجزيرة"، سيبث لاحقا ضمن برنامج "لقاء خاص"، أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.
دعوة حمدوك
الى ذلك، تلقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، دعوة من القيادة السعودية لزيارة المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في العاصمة السودانية الخرطوم، السفير علي بن حسن جعفر سفير السعودية بالسودان.
وأكد حمدوك خلال اللقاء، حرص حكومة بلاده على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والسعودية بما يخدم مصلحة البلدين.
من جانبه، أوضح السفير السعودي، أن رئيس الوزراء السوداني وعد بتلبية الدعوة لزيارة المملكة في أقرب فرصة ممكنة.
ويشارك السودان في حرب اليمن، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015. ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.
ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من ايران من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.