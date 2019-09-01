”جريفيث“ يبلغ مجلس الأمن تفاصيل ”واقعة بالغة الخطورة“ والتحالف العربي يزيل اللبس ويكشف المسؤول عن هجوم ”أرامكو“

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، إنه ”ليس واضحا تماما“ من المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشأتا نفط في السعودية.

وقال ”جريفيث“ للمجلس ”ليس واضحا تماما من المسؤول عن الهجوم لكن حقيقة أن أنصار الله (الحوثيون) أعلنوا مسؤوليتهم عن ذلك أمر سيء بما فيه الكفاية“، وقال ان الهجوم ”زاد فرص اندلاع صراع في المنطقة“.

وأضاف ”هذه الواقعة البالغة الخطورة تزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع في المنطقة”.

المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، قال إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شُن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وقال المتحدث تركي المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض، اليوم، ”استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة، كافة المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها، تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات“.

وتابع ”ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية“.