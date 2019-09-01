مأرب تحتضن دورة تدريبية لعدد من الفنانين والأدباء اليمنيين

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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نظَّم ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين بمحافظة مأرب، دورة تدريبية في فن الإلقاء والاتصال بالجماهير لعدد من الفنانين والأدباء اليمنيين، برعاية مكتب الثقافة في مأرب.

وأكد مدير مكتب الثقافة بمحافظة مأرب الأستاذ علي بقلان، على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية لما لها من دور في تأهيل وتدريب الكوادر الفنية والأدبية .. مشيداً بما يقدمه الفنانون والأدباء في سبيل رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ورفع معنويات أبطال الجيش الوطني الذين يدافعون عن الوطن ضد المليشيا الانقلابية.

من جانبه أكد رئيس الملتقى الفنان طه الرجوي، سعي الملتقى من خلال هذه الدورة إلى تنمية مهارات وقدرات الفنانين والأدباء وتوصيل رسالة الفنان والأديب بكل وضوح وترك الأثر الإيجابي لدى الجمهور.

وقال الرجوي: إن هذه الدورة تعتبر خطوة أولى في طريق التدريب والتطوير في مجال الفن والأدب وسيكون هناك العديد من الدورات التدريبية.. شاكراً مكتب الثقافة بمحافظة مأرب على تعاونهم بإقامة الدورة .. مشدداً على ضرورة الاستمرار مثل هذه الفعاليات لما لها من أهمية في رفع مستوى الأداء للفنانين والأدباء الذين تزخر بهم محافظة مأرب.

وتناولت المحاضرة الأولى التي قدمها المدرب الدولي الأستاذ محمد الصبري، مهارات فن الإلقاء والاتصال بالجماهير، فيما تطرقت المحاضرة الثانية التي قدمها الفنان فهد القرني، إلى الرسائل الإيجابية التي يمكن أن يقدمها الفنان لجمهوره.