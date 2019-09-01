مسؤول عسكري يمني في قوات «التحالف»يعلن إستقالته من منصبه ويتحدث عن إساءة إماراتية «لليمن واليمنيين» ليس لها مثيل عبر التاريخ الإعلان عن وصول 10 آلاف جواز سفر الى إحدى المحافظات المحررة وهذا موعد صرفها الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع في ”أببن“ واشعال الحرب مجددا حصدت 11 مدنياً.. تفاصيل مجزرة مروعة تُضاف لإجرام «الحوثي» خفايا وأسرار لا يعلمها الناس عن فوائد المشي يومياً ولو ببطء وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمريكية تفضح الامارات وتكشف رواية “ حول مكان مقتل الجنود الاماراتيين أكثر من 2500 شابة سعودية تزوجن برجال من 30 جنسية ... تعرف على أكثر الجنسيات زواجا بالسعوديات دولة خليجية تفرض عقوبات رادعة لمن يخرج بـ«البيجامة» القوات الاماراتية في ”سقطرى“ تعترض ناقلة سعودية وتمنعها من دخول ”قلنسية“ ريال مدريد عن ضم مبابي: نحبه وسنحاول من أجله مجددا
اعلن ركن البشرية في اللواء الثالث عاصفة ومسؤول الحشد العسكري في معسكر التحالف العربي، في منفذ الوديعة اليوم الجمعة إستقالته من عمله أحتجاجا على الدور السلبي لدولة الامارات في اليمن.
وقال العقيد بشير الجزيمي في بيان نشره على حسابه الرسمي على الفيسبوك إن أهداف الإمارات الإحتلالية وصمت السعودية عن ما تقوم به الإمارات هو سبب إستقالته من عمله في معسكر التحالف بالوديعة.
وبحسب البيان أستنكر الجزيمي الصمت المريب للسعودية تجاه التصرفات الاماراتية المسيئة لليمن .
وأكد في البيان أن استقالته لم تكن بدوافع حزبية بل عن قناعة دفعته إليها الاحداث الأخيرة في أشاره الى(التصعيد الإماراتي ضد الشرعية) و التي اعتبارها أساءت لليمن واليمنيين وإساءة ليس لها مثيل عبر التأريخ .
وقال الجزيمي إنه لا يجوز الصمت حيال ممارسات الإمارات مهما بلغ ذلك من ثمن.