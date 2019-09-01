الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع في ”أببن“ واشعال الحرب مجددا حصدت 11 مدنياً.. تفاصيل مجزرة مروعة تُضاف لإجرام «الحوثي» خفايا وأسرار لا يعلمها الناس عن فوائد المشي يومياً ولو ببطء وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمريكية تفضح الامارات وتؤكد رواية ”مأرب برس“ حول مكان مقتل الجنود الاماراتيين أكثر من 2500 شابة سعودية تزوجن برجال من 30 جنسية ... تعرف على أكثر الجنسيات زواجا بالسعوديات دولة خليجية تفرض عقوبات رادعة لمن يخرج بـ«البيجامة» القوات الاماراتية في ”سقطرى“ تعترض ناقلة سعودية وتمنعها من دخول ”قلنسية“ ريال مدريد عن ضم مبابي: نحبه وسنحاول من أجله مجددا الإمارات.. أجبر على الزواج منها فأقدم على الانتحار برشلونة يفكر في التخلي عن ضم نيمار من أجل مبابي
أكدت وكالة أمريكية، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، رواية ”مأرب برس“، حول المكان الجغرافي الذي قتل فيه الجنود الإماراتيين الستة.
ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية ”اسوشيتد برس“ عن مسؤولين يمنيين قولهم ان ”الجنود الاماراتيين الستة قتلو في حادث سير شرقي اليمن“.
وفي وقت سابق أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، مقتل ستة من جنودها جراء ما قالت إنه "حادث تصادم آليات"، دون الاشارة إلى مكان وزمان الحادث.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة" الإماراتية أعلنت فيه "استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".
وقال البيان إن الجنود القتلى هم:"النقيب سعيد احمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي".
وتأتي رواية الوكالة الأمريكية تأكيدا لما نشره موقع ”مأرب برس“، الذي قال في وقت سابق ان الجنود التماراتيين قتلو قبل 5 أيام بمحافظة شبوة، إثر حادث مروري.
ونقل الموقع عن مصادر محلية لـ”مأرب برس“، قولها ان ”قوات اماراتية تعرضت لحادث سير في منطقة الضلعة بمديرية حبان بمحافظة شبوة، أسفر عن مقتل عدد منها“.
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