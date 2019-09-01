عاجل: التحالف يعلن وصول قوات سعودية ضخمة الى جنوب اليمن ويكشف عن مهمتها

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأثنين 2 سبتمبر/أيلول، وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق باسم التحالف تركي المالكي، في العاصمة السعودية الرياض.