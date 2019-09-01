عاجل: التحالف يعلن وصول قوات سعودية ضخمة الى جنوب اليمن ويكشف عن مهمتها

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأثنين 2 سبتمبر/أيلول، وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق باسم التحالف تركي المالكي، في العاصمة السعودية الرياض.

المؤتمر جاء بعد ساعات من استعادة القوات الحكومية اليمنية لمدينة عزان في محافظة شبوة، والتي سبق أن سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا صباح الإثنين.وقال المالكي إن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، التي أطلقها التحالف مؤخرا.وحول ما تردد عن شن التحالف أمس الأحد على مركز اعتقال تديره جماعة الحوثي في مدينة ذمار وسط اليمن وراح ضحيته أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى، أكد متحدث التحالف أن الغارة استهدفت مخازن طائرات وتمت وفق القانون الدولي.ويتهم مسؤولون يمنيون، الإمارات، إحدى دول التحالف العربي المساند للحكومة، بدعم ما يقولون إنها "محاولة انقلابية" تنفذها قوات المجلس الانتقالي في محافظات جنوبية، خاصة عدن وأبين وشبوة.وسبق أن دعت السعودية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الحوار في مدينة جدة لحل الوضع جنوبي اليمن.وتشترط الحكومة اليمنية انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا من كافة مرافق الدولة جنوبي البلاد، قبل الدخول بأي حوار.