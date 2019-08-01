عاجل : الشرعية تحبط انقلابا وتمردا جديدا وتلقن مليشيات النخبة هزيمة موجعة

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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افادت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة اليوم الاثنين بتمكن القوات الحكومية من احباط تمرد جديد في محافظة شبوة (شرقي اليمن).

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان الجيش اليمني اعاد إحكام السيطرة على مدينة عزان بعد اقتحامها من قبل مسلحي النخبة الشبوانية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرعية استعادت الاثنين، مدينة عزان في شبوة بعد ساعات من دخول قوات المجلس الانتقالي إليها.

وهاجم عناصر من النخبة المدعومة إماراتيا معسكرا للجيش في عزان وأن الجيش تصدى لهم.

وتزامن التحرك مع وصول لجنة عسكرية لبدء ترقيم قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا والتي وجه الرئيس هادي بضمها للجيش الوطني بعد تحرير الجيش للمحافظة.

وكان الجيش الوطني تمكن من السيطرة على محافظة شبوة الأسبوع الماضي قبل أن يقوم محافظ شبوة بإصدار قرار بالعفو عن جميع المشاركين في التمرد.