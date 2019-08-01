بعد هزيمتهم في ”شبوة“.. مليشيا الانفصال تنسحب من ”أبين“ و”الكازمي“ يتحدث عن وساطة سعودية

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن مدير أمن محافظة أبين، العميد علي الذيب الكازمي، السبت 24 اغسطس/آب، عن إبرام اتفاق برعاية السعودية، قضى بتسليم مقر الشرطة العسكرية في المحافظة لقائده السابق، بعد أيام على احتلاله من قوات ”الانتقالي الاماراتي“.

وقال ”الكازمي“ في بيان له، إن قائد الشرطة العسكرية في محافظة أبين العميد يوسف العاقل، تسلّم مبنى قواته ، إثر اتفاق مدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية، قضى بتسليم مواقع القوات الحكومية في أبين لقيادتها السابقة.

وأضاف ”إن محافظ أبين وقائدي الشرطة العسكرية والأمن الخاص وقائد قوات الحزام الأمني في المحافظة، عقدا لقاءًا بقادة في التحالف العربي، تضمّن اتفاقًا بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي انتشار عسكري وإعادة القوات السابقة إلى مواقعها“.

وبعد الاتفاق تسلّم قائد قوات الشرطة العسكرية يوسف العاقل، مبنى الشرطة العسكرية في منطقة الكود، فيما لا يزال مبنى قوات الأمن الخاص خاضعًا لسيطرة قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الاماراتي، على أن تجري ترتيبات مع التحالف لتسليمه إلى قيادته السابقة في وقت لاحق.

وأشار الكازمي إلى أن الاتفاق أعطى مهلة من أسبوعين لإعادة ترتيب وضع القوات الخاصة وتسليمه للقائد السابق العقيد محمد العوبان.

وكانت قوات الانتقالي الاماراتي، قد سيطرت على معسكر القوات الخاصة والشرطة العسكرية في محافظة أبين، الأسبوع الماضي، بعد معارك مع القوات الحكومية، في مسعى منها إلى توسيع سيطرتها على المحافظات الجنوبية.

ويأتي هذا بالتزامن مع هزيمة مليشيا الانفصال في ”شبوة“ وطردهم من مدينة ”عتق“ بعد ساعات من المعارك، مع القوات الحكومية التي أحكمت سيطرتها على المدينة.