تحذير .. هذه مخاطر تناول الفلفل الحار يومياً

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أظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا، أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، شملت الدراسة بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.
ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يومياً، كانوا عُرضة لانخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف.
وكانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً، على الذاكرة فيما لم يظهر تناول الفلفل الأسود مع الأكل نسبة الخطورة ذاتها.
وعلى الرغم من دراسات سابقة أكّدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي كشفت مخاطر تناوله يومياً.
ولم يتوصل العلماء إلى السبب وراء هذا التأثير إلى الآن.