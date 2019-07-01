أول متحف سعودي تحت الماء.. لن تصدق محتوياته .. شاهد الفيديو

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في شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية بالسعودية، أقام عدد من المتطوعين، أول متحف سعودي تحت الماء.
المتحف جذب هواة رياضة الغوص لمشاهدة معالم دول الخليج، والتي تم بناؤها على هيئة مجسمات تحت الماء.
ويحتوي المتحف على نماذج مصغرة لبرج خليفة والمملكة وأبراج الكويت وغيرها من معالم الخليج .
وبحسب ما ذكرته إحدى الزائرات، فإنها تمارس رياضة الغوص في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن المتحف جذاب جدا ونادر في محتوياته.