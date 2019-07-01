هكذا حولت الأمطار باليمن حفل زفاف إلى مأتم

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تحول عرسٌ في اليمن يوم الجمعة الماضية الى مأتمٍ ، جراء الرياح والأمطار الشديدة التي تسببت بانهيار سقف منزلٍ في مدينة المحويت اليمنية ،كان يحتمي به العشرات من النساء والأطفال المشاركين بحفل زفافٍ، ما أدى إلى حدوث مجزرة مروعة راح ضحيتها 25 امرأةٌ وطفلاً .
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وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء فإن المنزل المنهار كان قريبًا من خيمة عرسٍ تحتفي بها النساء ، في مديرية خميس بن سعد، في المحويت .
وأثناء الاحتفال هطلت أمطارٌ غزيرةٌ بشكلٍ مفاجئ، مصحوبةً برياحٍ شديدةٍ، ما دفع النساء وأطفالهن للاحتماء بأحد المنازل القريبة من الخيمة، وأثناء وجودهم في المنزل الشعبي، انهار سقفه وجزء من جداره الأمامي على رؤوس الجميع، ليودي بحياة 4 نساء و4 أطفال، إضافة إلى إصابة 17 آخرين بينهم حالات حرجة .
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و تم نقل المصابين إلى مستشفى المديرية، وإلى محافظة الحديدة، غربي البلاد لتلقي العلاج .
وتشهد عدد من المحافظات اليمنية في مثل هذه الأيام من كل عام امطاراً غزيرة تخلف الكثير من الأضرار في البيوت والأراضي الزراعية .