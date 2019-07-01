إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، والتي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو الماضي، حتى مساء 19 يوليو الجاري، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب.

وحصل إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر، على جائزة أفضل لاعب بالبطولة في نسختها رقم 32.

وساهم بن ناصر مع منتخب بلاده في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها محاربو الصحراء في هذه النسخة من الكان، والفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف نظيف، والتتويج بكأس البطولة.

يشار إلى أن هذا اللقب هو الثاني في تاريخ الجزائر، بعدما حصد محاربو الصحراء البطولة الأولى نسخة عام 1990.