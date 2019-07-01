تحذير هام من وزارة الحج والعمرة في السعودية إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا ما هي عملية «الحارس» التي سيطلقها الجيش الأمريكي في الخليج؟ ما الذي استهدفته مقاتلات التحالف اليوم بمعقل «الحوثيين»؟ مفاجأة... النيابة السودانية تطلب البشير والسجن يقول إنه ليس نزيلا الوزير «عطية» يُبشر حُجاج «اليمن» بخدمات وفق أعلى المعايير والمواصفات ويكشف عن موعد استقبالهم ”الاصلاح“ يبحث في المانيا عدد من الملفات الأشغال تؤكد انجاز 30% من مخطط عاصمة ”مأرب“ الحضري طيران الإمارات تبحث عن موظفين في تركيا.. تعرف على الشروط والراتب فنانة خليجية شهيرة تكشف أسباب خلعها الحجاب .. فيديو
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، والتي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو الماضي، حتى مساء 19 يوليو الجاري، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب.
وحصل إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر، على جائزة أفضل لاعب بالبطولة في نسختها رقم 32.
وساهم بن ناصر مع منتخب بلاده في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها محاربو الصحراء في هذه النسخة من الكان، والفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف نظيف، والتتويج بكأس البطولة.
يشار إلى أن هذا اللقب هو الثاني في تاريخ الجزائر، بعدما حصد محاربو الصحراء البطولة الأولى نسخة عام 1990.