آخر الاخبار

الليلة : نهائي كأس أمم افريقيا بين الجزائر والسنغال «التوقيت والقناة الناقلة» عاجل : مواجهات عنيفة وكمين ووساطة قبلية - الامارات تهاجم قوات الأمن في شبوة وأبين وتعترض أمولا قادمة من عدن زعيم حزب الاصلاح في اليمن يهاجم المبعوث الدولي ويعري اخطائه هيكل البيت الحوثي: شيء من إيران وكثير من الأسرار الحوثيون يختطفون ناشطة اجتماعية من منزلها بصنعاء هكذا ردت إيران على إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية   «ضباط ارتباط».. الورقة الأخيرة لإنقاذ اتفاق الحديدة في اليمن وسائل الإعلام اليمنية تقع في فخ شائعات مواقع التواصل دبلوماسي سعودي يتحدث عن إيقاف الحرب باليمن والتوتر مع إيران شركة طيران تعلن تدشين رحلاتها من مطاري «عدن وسيئون» الى المملكة العربية السعودية

سبأفون .. أصالة وتواصل

الليلة : نهائي كأس أمم افريقيا بين الجزائر والسنغال «التوقيت والقناة الناقلة»

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 698

نهائي كاس امم افريقيا 2019

 الجزائر x السنغال

اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

 استاد القاهرة الدولي

 10:00 مساءا بتوقيت مكة 9:00 بتوقيت القاهرة 

قناة bein Max1 

تعليق : حفيظ دراجي

إقراء أيضاً
القرعة تضع اليمن مع السعودية - تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس العالم وكأس اسيا
برشلونة يكشف عن قميص نيمار الجديد ورقمه المفضل
سان جيرمان يبلغ نيمار بشرطه الوحيد للسماح بالرحيل
أردا توران صداع في رأس برشلونة
اتفاق جديد بين اليمن وتركيا من 4 نقاط وزيارة مرتقبة لمسئول بارز
هدف صاروخي يقود الجزائر إلى النهائي الأفريقي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس