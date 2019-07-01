الليلة : نهائي كأس أمم افريقيا بين الجزائر والسنغال «التوقيت والقناة الناقلة» عاجل : مواجهات عنيفة وكمين ووساطة قبلية - الامارات تهاجم قوات الأمن في شبوة وأبين وتعترض أمولا قادمة من عدن زعيم حزب الاصلاح في اليمن يهاجم المبعوث الدولي ويعري اخطائه هيكل البيت الحوثي: شيء من إيران وكثير من الأسرار الحوثيون يختطفون ناشطة اجتماعية من منزلها بصنعاء هكذا ردت إيران على إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية «ضباط ارتباط».. الورقة الأخيرة لإنقاذ اتفاق الحديدة في اليمن وسائل الإعلام اليمنية تقع في فخ شائعات مواقع التواصل دبلوماسي سعودي يتحدث عن إيقاف الحرب باليمن والتوتر مع إيران شركة طيران تعلن تدشين رحلاتها من مطاري «عدن وسيئون» الى المملكة العربية السعودية
نهائي كاس امم افريقيا 2019
الجزائر x السنغال
اليوم الجمعة 19 يوليو 2019
استاد القاهرة الدولي
10:00 مساءا بتوقيت مكة 9:00 بتوقيت القاهرة
قناة bein Max1
تعليق : حفيظ دراجي