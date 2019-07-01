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أبرز ما جاء في احاطة المبعوث امام مجلس الامن وأمر حدث في صنعاء اصابة بالذهول

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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قدم المبعوث الأممي الى اليمن اليوم الخميس إحاطته لـ مجلس الأمن وقال إن الوضع الإنساني يشكل أولوية مهمة في اليمن.

 غريفيث قال ان الحديدة بوابة للسلام في اليمن وانه يسعى لفتح معبر إنساني في تعز.

واشار المبعوث الاممي الى احكام الاعدام الحوثية بالقول : ذهلنا الأسبوع المنصرم بإصدار الحوثيين أحكام إعدام بحق مختطفين في صنعاء .. مطالبا مليشيا الحوثي باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى و المختطفين.

 غريفيث عبر ايضا عن قلقه البالغ من هجمات مليشيا الحوثي على السعودية.

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