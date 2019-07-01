رسميا : تورط رجل الامارات الاول في تصفية 30 داعية يمني - النيابة العامة توجه الاتهام وترقب لصدور حكم الاعدام له ومعاونيه

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت النيابة العامة في العاصمة عدن إن "التحقيقات مع المتهمين في اغتيال الشيخ راوي العريقي كشفت ضلوع القيادي الانفصالي هاني بريك بالتخطيط لعمليات اغتيال لدعاة وسياسيين في اليمن".

وذكرت النيابة العامة إن "بن بريك المدعوم إماراتيا يقف وراء تصفية 30 داعية في اليمن" .

ومن شأن التهم الموجهة لابن بريك في حال صدورها وثبوتها في المحكمة توجيه حكم الإعدام له ولمعاونيه.

وتأتي هذه التهم لابن بريك بعد تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبة قتلة العلماء والساسة اليمنيين، واتهام ابن بريك بالوقوف خلفها بدعم من الإمارات.

وهذه سابقة من شأنها تسخين الأوضاع السياسية والأمنية بالجنوب ، بعد توجيه النيابة العامة في عدن تهمة الضلوع بالقتل والتخطيط لعمليات اغتيال بحق دعاة وسياسيين يمنيين، لرجل الإمارات الأول بالجنوب، هاني بن بريك.

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وامس الثلاثاء نشر موقع مأرب برس جانبا من محاضر التحقيق مع المتهمين في قضية اغتيال الشيخ راوي العريقي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) في يناير 2016م والتي كشفت عن تورط هاني بن بريك نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحصل مأرب برس على وثائق من محاضر التحقيق مع المتهمين الذي اعترافوا بارتكاب الجريمة .

والمتهمون الثلاثة هم : حلمي جلال محمد محسن ، سمير مهيوب ناجي علي ،عبدالله عبدالرحمن حسن الضباعي.

وبالنظر لأسماء المتهمين الواردة في محاضر التحقيق فقد تبين صلتهم بالقيادي الانفصالي هاني بن بريك.

وتضمنت اعترافات المتهمين اقرارهم بتشكيل عصابة لقتل اي رجل دين لمجرد الشك بانه ارهابي او على صلة بتنظيم القاعدة.

وكشفت محاضر التحقيق ايضا، عن الطريقة التي تمت بها تصفية وقتل المجني عليه راوي العريقي .

حيث اعترف المتهمون بتدبير حيلة لاستدرج المجني عليه ثم قتله والتخلص من جثته ورميها.

واعترف المتهمون بانهم طلبوا من المجني عليه المساعدة في نصح رفيقه عبدالله الضباعي (المتهم الثالث) كونه تارك للصلاة ، ليتم دعوته للعشاء في المطعم.

وبحسب الاعترافات تم تنفيذ الجريمة على متن سيارة بعد ان عادوا من العشاء، وكان المجني عليه يجلس في المقعد الامامي وخلفه ، المتهم الاول حلمي والذي قام باطلاق النار على راس المجني عليه من الخلف.

واغتيل القيادي في المقاومة وعضو محلي البريقة الشيخ راوي العريقي في نهاية شهر يناير العام 2016.

وعُثر على جثة الشيخ السلفي سمحان عبدالعزيز العريقي، المعروف بـ"راوي العريقي" في 31/يناير/2016م في جولة سوزوكي في مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، وعليها آثار تعذيب.