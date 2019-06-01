قطر تغزو عاصمة عربية بيد الشيعة ب500 مليون دولار كاستثمارات

الأحد 30 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مسؤول حكومي قطري إن قطر اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي قوله إن قطر "أبدت على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة. لذا فقد قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية".

وأضاف: "اشترينا بعض السندات. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية".

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت العام الجاري أن الدوحة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.

ويعاني لبنان من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود في النمو الاقتصادي.