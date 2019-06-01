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هذه هي خطة السعودية لجذب أثرياء العالم إليها .. و10 مليون مغترب كم منهم سيطلق نظام الكفيل ؟ فيديو

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
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يعمل حاليا في المملكة العربية السعودية أكثر من عشرة مليون مغترب ويعيشون في السعودية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.

السعودية بدأت من اليوم تنفيذ نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.

لمعرفة الخطة السعودية حول ذلك يمكنك متابعة هذا التقرير المتلفز.

 

  

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