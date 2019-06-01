انقلاب عسكري جديد - مقتل قائد الجيش برصاص حارسه الشخصي والكشف عن من قاد الانقلاب هذه هي خطة السعودية لجذب أثرياء العالم إليها .. و10 مليون مغترب كم منهم سيطلق نظام الكفيل ؟ فيديو كم تدفع حتى تحصل على الإقامة المميزة بالسعودية وماهي المميزات التي سوف تمنح لك وماهي شروطها ؟ وداعا للكفيل على عكس أغلب التوقعات - قطر على موعد مع انجاز تاريخي اليوم شيء تلبسه يوميا هو أقذر 3 مرات من مرحاضك تحرير مواطن سعودي مختطف بدولة أفريقية ومفاجأة وراء السبب .. فيديو السعودية تقدم خدمة غير مسبوقة للأجانب .. يبدأ من اليوم مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام الإطاحة بـ حكومة معين وعودة هادي والبرلمان ينعقد في عدن شرط أمريكي للحوار مع إيران .. تعرف عليه
يعمل حاليا في المملكة العربية السعودية أكثر من عشرة مليون مغترب ويعيشون في السعودية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
السعودية بدأت من اليوم تنفيذ نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.
لمعرفة الخطة السعودية حول ذلك يمكنك متابعة هذا التقرير المتلفز.