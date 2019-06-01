بيان تحذيري من الإمارات لشركات الطيران

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حثت هيئة الطيران المدني الإماراتية اليوم، المشغلين الجويين المسجلين بالدولة على اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
وقال بيان للهيئة – نقلته وكالة أنباء الإمارات - : "وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر".
وقررت شركات الطيران إلغاء رحلات أو تغيير مسار طائراتها بعيدًا عن إيران بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مُسيرة في مضيق هرمز، تقول طهران، إنها اخترقت المجال الجوي الإيراني، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة.
وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمر طوارئ يمنع شركات الطيران الأمريكية من التحليق فوق الخليج وخليج عمان.
وقالت شركة طيران الإمارات إنها ستتجنب المناطق التي فيها "نزاعات محتملة".
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نراقب بعناية التطورات الجارية، وعلى اتصال مباشر مع السلطات الحكومية المعنية بشأن رحلاتنا العاملة وسنجري تغييرات عملياتية إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك".
وأعلنت شركة بريتش إيرويز اتباعها توجيهات إدارة الطيران الأمريكية بتجنب المجال الجوي الإيراني. وقالت إن رحلاتها ستتواصل بتغيير مساراتها.
أما شركة لوفتهانزا التي تدير رحلات إلى إيران، فقالت إنها أوقفت رحلاتها إلى بعض مناطق إيران.
وقالت شركة الطيران الماليزية إنها ستتجنب المجال الجوي فوق مضيق هرمز في رحلاتها من وإلى لندن وجدة والمدينة.