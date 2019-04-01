ترمب يتراجع عن ضرب ايران في آخر لحظة ويكشف السبب بيان مهم من الحكومة اليمنية وقرار يستهدف 3 دول بينها الامارات أعنف هجوم سعودي على الامارات - مطالبة من الرياض بمحاكمات عسكرية لقادة ابوظبي وفضح علاقتها المشبوهة بـ ايران شركات طيران عالمية تحضر السير فوق مضيف هرمز المراكز الصيفية الحوثية... معسكرات تجنيد ودروس طائفية خلافات حوثية عاصفة..اعتقال نائب وزير وقيادي حوثي رفيع ترمب يعين وزير جديد للدفاع واشنطن تعدّل استراتيجيتها في اليمن للضغط على إيران تكلفتها 220 مليون $.. هذه مواصفات طائرة أمريكا التي أسقطتها إيران التحالف يتحدث عن تنفيذ عمليات نوعية ضد «الحوثيين»ويوجه تحذيراً للمواطنين
شن أكاديمي سعودي هجوما حادا على الامارات وقال ان ما تقوم به في جنوب اليمن غير منسجم مع أهداف التحالف ويخدم المشروع الإيراني.
وأكد الاكاديمي السعودي الدكتور تركي القبلان أن سعي دولة الإمارات العربية وراء مصالحها الضيقة على الجغرافية اليمنية يتناغم كثيرا مع المشروع الإيراني في المنطقة.
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور تركي القبلان في لقاء تلفزيوني من الرياض على قناة سهيل أن ما تقوم به ابوظبي اليوم على الأرض اليمنية غير منسجما تماما مع اهداف التحالف.
وطالب الأكاديمي السعودي الحكومة الشرعية بتجريم الأعمال والممارسات العدائية التي تقوم بها المليشيات المسلحة المدعومة من ابوظبي ضد مؤسسات الدولة اليمنية.
وشدد على ضرورة إنهاء الإختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها القوات الإماراتية في جنوب اليمن ولو تتطلب الأمر إلى إجراء محاكمات عسكرية لقادة هذه القوات.
ولفت إلى ضرورة إجراء الدول المنضوية في إطار التحالف العربي لمراجعة آنية ودقيقة وفق مخرجات ومعطيات المشهد في اليمن بما يخدم تحقيق أهداف التحالف المتمثلة بإنهاء الإنقلاب وتحرير كامل الأرض اليمنية من مليشيات الحوثي.
وشهدت محافظتي شبوة وسقطرى الايام الفائتة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيات الانفصالية التابعة للامارات والتي حاولت السيطرة على مواقع ومناطق مهمة وحيوية.
وتصدت قوات الشرعية لتلك المحاولات وخاضت معارك عنيفة مع تلك المليشيات.