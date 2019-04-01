أعنف هجوم سعودي على الامارات - مطالبة من الرياض بمحاكمات عسكرية لقادة ابوظبي وفضح علاقتها المشبوهة بـ ايران

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شن أكاديمي سعودي هجوما حادا على الامارات وقال ان ما تقوم به في جنوب اليمن غير منسجم مع أهداف التحالف ويخدم المشروع الإيراني.

وأكد الاكاديمي السعودي الدكتور تركي القبلان أن سعي دولة الإمارات العربية وراء مصالحها الضيقة على الجغرافية اليمنية يتناغم كثيرا مع المشروع الإيراني في المنطقة.

وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور تركي القبلان في لقاء تلفزيوني من الرياض على قناة سهيل أن ما تقوم به ابوظبي اليوم على الأرض اليمنية غير منسجما تماما مع اهداف التحالف.

وطالب الأكاديمي السعودي الحكومة الشرعية بتجريم الأعمال والممارسات العدائية التي تقوم بها المليشيات المسلحة المدعومة من ابوظبي ضد مؤسسات الدولة اليمنية.

وشدد على ضرورة إنهاء الإختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها القوات الإماراتية في جنوب اليمن ولو تتطلب الأمر إلى إجراء محاكمات عسكرية لقادة هذه القوات.

ولفت إلى ضرورة إجراء الدول المنضوية في إطار التحالف العربي لمراجعة آنية ودقيقة وفق مخرجات ومعطيات المشهد في اليمن بما يخدم تحقيق أهداف التحالف المتمثلة بإنهاء الإنقلاب وتحرير كامل الأرض اليمنية من مليشيات الحوثي.

وشهدت محافظتي شبوة وسقطرى الايام الفائتة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيات الانفصالية التابعة للامارات والتي حاولت السيطرة على مواقع ومناطق مهمة وحيوية.

وتصدت قوات الشرعية لتلك المحاولات وخاضت معارك عنيفة مع تلك المليشيات.