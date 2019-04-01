رسميًا.. ليفربول يعلن إعارة لاعبه خطط حوثية لنسف التهدئة بالحديدة ميلشيات الحوثي تستخدم منظمة أممية لتهريب 24 ألف طن ديزل عبر ميناء الحديدة هكذا تحوّل الجراد في اليمن لمنقذ من الجوع وفرصة عمل مربحة الميليشيات تتهم منظمات إغاثية بالتجسس وتلوح بطردها إتفاق حوثي اممي بخصوص آلية التفتيش في موانئ الحديدة تعرف على أطراف الصراع الحقيقيون وأعمالهم في اليمن «الحوثيون» يصعدون قصف أحياء «الحديدة» خبراء يكشفون مصدر القلق الرئيسي للمرأة تقنية «غير مسبوقة» لحماية هاتفك من السرقة
اعتبر مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.
وجدد عضو فريق الحكومة اليمنية الحكومي في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، العميد الركن صادق دويد، التزام قوات الشرعية اليمنية باتفاق ستوكهولم.
ودعا دويد في تغريدة على تويتر، الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه التصرفات الإرهابية المهددة للاتفاق، ملوحاً بالحسم العسكري كحل في حال استمر التراخي الأممي.
وأضاف: "نجدد التزامنا باتفاق السويد وندعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للاتفاق".