«تركيا» تنتفض وقرية مصرية تتحدى «السيسي».. إقامة صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي في 5 دول عربية رغم منع السلطات (شاهد بالصور)

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت كبرى مساجد تركيا في عموم البلاد، بعد ظهر الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، أداء صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

ففي مدينة إسطنبول، أدى الآلاف من العرب والمصريين والأتراك، صلاة الغائب على روح مرسي، في مسجد الفاتح التاريخي وسط المدينة.

وتظاهر آلاف الأتراك والمصريين وأبناء الجاليات العربية بتركيا، بعد الصلاة، مطالبين بتحقيق مطالب الشرعية التي مات الرئيس مرسي من أجلها.

ورفع المصلون في المظاهرات التي دعت إليها عديد من المنظمات والأحزاب، الأعلام المصرية والتركية وصور مرسي والرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي العاصمة أنقرة، تجمع عدد من المواطنين أمام السفارة المصرية، وأدوا صلاة الغائب على روح مرسي.

كما شهدت مساجد عديدة في مختلف المدن التركية إقامة صلاة الغائب والدعوة بالرحمة للرئيس الراحل، وسط مشاركة الآلاف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس الصمري الأسبق، محمد مرسي، كانت طبيعية، وأضاف أن السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته.

وشارك الرئيس التركي الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، في صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في الصلاة التي أقيمت بمسجد الفاتح في مدينة إسطنبول، عقب صلاة العصر.

قطر

وفي العاصمة القطرية الدوحة، أدى آلاف القطريين والمقيمين، الثلاثاء، صلاة الغائب على رئيس مصر الأسبق محمد مرسي، في مسجد "منيرة السويدي"، وسط مشاعر بالحزن والغضب.

وشارك في الصلاة كل من سفير تركيا لدى قطر، فكرت أوزر، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشغل وآخرون.

وشهدت الشوارع المؤدية إلى المسجد ازدحامًا شديدًا مع الإقبال الكبير على المُشاركة.

تونس

وفي تونس، أدَّى مئات التونسيين، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، في شارعٍ بالعاصمة، صلاةَ الغائب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد منع الأمن إقامتها بساحة قرب مقرّ الحكومة بالعاصمة. كما نفَّذوا وقفةً احتجاجية، تخلَّلتها شعارات مساندة للثورة المصرية.

ووفق مراسل الأناضول، منعت قوات الأمن التونسي المصلين الذين تجمَّعوا في ساحة القصبة، قرب مقرِّ الحكومة، بناء على دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دخول الساحة لأداء الصلاة.

وقبل أداء الصلاة، رفع مئات المصلين شارة رابعة، نسبة إلى ميدان رابعة العدوية بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي استخدمه مؤيدو مرسي ضد الانقلاب عليه.

شعارات مؤيدة للراحل محمد مرسي في شوارع العاصمة

كما رفع المحتجون أيضاً صور مرسي والعلم المصري، مردِّدين شعارات من قبيل: «يسقط يسقط حكم العسكر.. مصر دولة مش (ليست) معسكر).. و «يا مرسي يا شهيد على دربك لن نحيد»، و «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء».

وفي تصريح للأناضول، قال الحبيب الجملي، الباحث التونسي في علم الاجتماع، وأحد المشاركين في صلاة الغائب: «نشارك في هذه التظاهرة لنقول إن الثورة المصرية لن تموت، وإن مرسي مات من أجل الحرية والديمقراطية».

وأضاف الجملي أن «الدعوة لأداء صلاة الغائب تمت بشكل عفوي، ولا نفهم لماذا تم منعها من قبل الأمن».

وحتى الساعة (17.26 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب من الداخلية التونسية، بخصوص منع أداء صلاة الغائب على روح مرسي في ساحة القصبة.

وتوفي مرسي، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ودفن بحضور 8 أفراد من عائلته ومحاميه فجر الثلاثاء شرقي القاهرة.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصرياً وعربياً ودولياً ردود فعل على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

بينما اتّهمت منظمتا «العفو» و «هيومن رايتس ووتش» الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات، وقالت إنها «لا تستند إلى أي دليل»، و «قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية».

السودان

كما أدى الآلاف بالعاصمة السودانية الخرطوم، صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث أمَّ المصلين، عقب صلاة المغرب، بمسجد «السيدة سنوهوري»، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي.

وقال السنوسي «إن مرسي مات شهيداً، وسيبقى رمزاً حياً للديمقراطية، ولعنة على من قتلوه».

وأضاف أن «مرسي لم تُغره السلطة مثلما أغرت الطغاة المستبدين».

وتابع «يظنون أن موت محمد مرسي سيصيب الإخوان بالإحباط، وهم لا يعرفون قيمة الشهادة وما تفعله في نفوس المؤمنين».

كما شارك في الصلاة عدد من رموز التيار الإسلامي والقيادات السياسية، على رأسهم رئيس «تيار النصرة والشريعة»، محمد علي الجزولي.

الاقصى

الى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصوراً لأداء العشرات، بعد صلاة العشاء في المسجد الأقصى، صلاة الغائب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي تُوفي الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال حضوره جلسة لمحاكمته.

كما تداول ناشطون فيديو يُظهر العشرات وهم يؤدون صلاة الغائب على مرسي، أمام منزل الأسير المحرَّر ظافر جبارين في مدينة أم الفحم، بالأراضي المحتلة عام 1948، علماً أن جبارين أُطلق سراحه اليوم بعد اعتقالٍ دامَ 17 سنة.

الأردن

اما في الاردن، قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، إن السلطات أبلغته بمنع إقامة صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمام سفارة بلاده بالعاصمة عمان.

وكان الحزب، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، أعلن نيته إقامة صلاة العشاء أمام السفارة المصرية بعمان، مساء الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، تليها صلاة الغائب على روح مرسي.

غير أن الأمين العام للحزب مراد العضايلة قال للأناضول، إن محافظ العاصمة أبلغه بعدم إقامة الصلاة أمام السفارة.

وأضاف العضايلة أن السلطات لم تر مانعاُ في إقامة الصلاة أمام الأمانة العامة للحزب، دون توضيح الأسباب التي دفعت السلطات الأردنية لاتخاذ هذا القرار.

مسقط رأسه

تظاهر عدد من مؤيدي محمد مرسي، الثلاثاء، في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، عقب صلاة الغائب على روحه، وفق إعلام مؤيد.

وأفاد تلفزيون «وطن»، الذي يبث من الخارج والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أن «مظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة الغائب على مرسي، من مسقط رأسه بقرية العدوة».

ونقل المصدر ذاته، صوراً لخروج العشرات من أبناء القرية، وسط حديث عن وصول قوات أمن للتعامل مع الاحتجاج النادر.

فيما قالت قناة «الجزيرة مباشر» القطرية في خبر عاجل لها إن قوات الأمن المصرية اعتدت على المتظاهرين الذين خرجوا تنديداً بوفاة مرسي داخل السجن ومنع دفنه في مسقط رأسه.