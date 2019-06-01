إصلاح «تعز» يرد على الاختلاق الفاضح لجماعة «أبو العباس»

الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استهجنت الدائرة القانونية، لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة تعز،اليوم الثلاثاء 2019 م اتهامات أطلقها قيادي في ما يُسمى كتائب أبو العباس، واصفا إياها بـ"الباطلة والكيدية".

وأوضحت دائرة الإصلاح القانونية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حصل "مأرب برس"، على نسخة منه، أن التهم التي أوردها المدعو مؤمن عبدالله المخلافي، والاكاذيب والافتراءات المختلفة في المؤتمر الصحفي لما يُسمى بكتائب أبو العباس، بأنها تهم مزورة، وباطلة وكيدية".

واستهجن اصلاح تعز، في بيانه، هذه الافتراءات والتهم الموجهة اليه، مؤكدا نفيه القاطع لها.

وعبر حزب الإصلاح، عن ادانته واستنكاره لما وصفها بـ"الجرأة في الافتراء، والاختلاق الفاضح". مشيرا إلى أن "هذا الاتهام الكاذب يأتي من باب الاستعداء الرخيص، على لسان المدعو مؤمن المخلافي".

وأكد الاصلاح، أن تهم المدعو المخلافي، هو تحريض كيدي مكشوف، يستهدف حياة من ذكرهم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمديرية المعافر، يوم السبت 15يونيو 2019م".

وقال البيان: "إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، وهو يدين هذا التحريض السافر، الذي يعرض للخطر حياة من ذكرهم مؤمن المخلافي فيما سموه المؤتمر الصحفي لكتائب أبي العباس، ويختلق الأكاذيب والتهم بصورة تفتقر لقيم الصدق والاخلاق".

وحمّل حزب الإصلاح بتعز، المدعو المخلافي، باعتباره من أصدر هذه الاتهامات، مسؤولية أي خطر يتعرض له الإخوة المذكورين الذين تعرضوا لتحريض مقصود". حسب وصف البيان.

وجدد حزب الإصلاح تأكيده بأنه حزب مدني سياسي، ليس له أي صلة بأي تشكيل أو مسميات عسكرية. مشيرا إلى أنه "حزب مدني، نشأ بحكم الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، ويعمل في إطار منظومة الحكومة الشرعية في الجمهورية".

وأعربت الدائرة القانونية في حزب الإصلاح بتعز، عن تحفظها بحقها القانوني بمقاضاة من اصدر تلك الاتهامات امام القضاء".