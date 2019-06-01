قائد عربي يهاتف زوجة الرئيس مرسي ويقدم تعازيه اللواء سلطان العرادة يطالب مصلحة الجوازات بسرعة إنجاز هذه المهام ويشدد على هذه الشروط الحكومة ”الشرعية“ تُطلع ”هارتيج“ على واقع العملية السياسية في اليمن منذ 2011م الأمارات تستقبل وفدا قطريا رفيعا ... في مهمة حوار دولية اللواء العرادة يكشف عن جبهة اخرى وحرب مختلفة تخوضها الشرعية ضد الحوثيين أكاديمي إسرائيلي يفاجئ ضاحي خلفان بمعلومات خاصة ومحرجة جدا له فنانة شهيرة جدا تفاجئ الوسط الفني وتعلن موقفها من الرئيس مرسي طفل كشفها في وضع مخل بدون قصد .. فكانت هذه نهايتهما المؤلمة مفاجئة لخصوم البشير : لمن كانت الأموال المضبوطة في منزله ولماذا كانت هناك ؟ مسئول بارز يكاشف اليمنيين بحقائق صادمة عن التحالف ويوجه تحذيرا لـ هادي «التاريخ لن يرحم»
قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، التعازي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر.
جاء ذلك في بيان للحركة، عقب اتصال هاتفي جمع هنية، بنجلاء علي محمود زوجة الرئيس الراحل محمد مرسي.
ووفق البيان، فإن هنية، قدم لها وللأسرة وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية التعازي الحارة بوفاته.
واستعرض رئيس الحركة مواقف الرئيس الراحل تجاه القضية الفلسطينية والقدس وغزة في مختلف محطات جهوده في العمل العام سواءً نائبًا في البرلمان أو رئيسًا لجمهورية مصر العربية.
وأشار البيان إلى موقف مرسي المحوري من العدوان الإسرائيلي ضد غزة في العام 2012 والاتصالات اليومية التي كان يجريها معه آنذاك ومتابعته اللحظية من أجل وقف ذلك العدوان وكبح جماح الاحتلال .
كما لفت إلى أن الرئيس الراحل مرسي له جهود سياسية ودبلوماسية من أجل القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمواقع ودوره في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من الموقف الراسخ للدولة المصرية الشقيقة في تبني ودعم الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني .