مستجدات عاجلة : وانتصارات واسعة للشرعية والحوثي يخسر مناطق مهمة ومزارع واسعة

الإثنين 17 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1195

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف من تحرير عدد من المواقع في ميدي وحرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) والتي كانت الميليشيا الحوثية تسيطر عليه .

وقال مصدر عسكري لموقع مأرب برس ان القوات طهرت المواقع المحررة من الالغام الأرضية وحررت كافة الجيوب المتبقية في تلك المناطق.

والمناطق المحررة بحسب المصدر هي : مزارع نسيم ،المخازن ،مزارع الخميسي والمراني والحاشدي ،قرية الخنجرة، قرية بني العاتي ( المشايبه) ،قرية الفقيهية ،قرية الخضراء،قرية المطارية ، قرية الحجاورة .

ونفذ طيران التحالف 4 غارات في محافظة حجة، أسفرت عن استهداف تجمعات أفراد لعناصر الميليشيات في قرية برمان شمال مديرية عبس.

كما استهدف التحالف مركبة عسكرية وتجمعات أفراد لعناصر الميليشيات شمال شرق مزارع النسيم في مديرية حرض، وتجمعات لأفراد عناصر الحوثي غرب مزرعة الهمداني.

كما استهدفت إحدى الغارات تجمعات للعناصر الحوثية داخل مزرعة الهمداني شمال مديرية عبس، إضافة إلى استهداف دراجة نارية وتجمعات لعناصر الميليشيات في قرية المغافلة غرب مديرية حرض.