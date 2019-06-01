اليمن تشارك في مؤتمر دولي حول التطورات الحديثة في الرياضيات البحثية مستجدات عاجلة : وانتصارات واسعة للشرعية والحوثي يخسر مناطق مهمة ومزارع واسعة الامارات تهاجم مواقع الجيش الوطني واندلاع اشتباكات عنيفة تصريحات للانقلابي مهدي المشاط تفضح المجلس الانتقالي وتكشف عمالة الانفصاليين صاروخ حوثي يقتل خبراء ايرانيين نصاب محترف .. يستولي على أموال وعقارات ملك عربي شهير الحوثيون أداة إيرانية مزروعة في اليمن هكذا حولت ألغام الحوثي سلة اليمن الغذائية إلى حقول للموت حجة.. لغز الانقلاب الحوثي والطريق لإنهائه..! إصرار حوثي على التهديد بوقف المساعدات عن ملايين اليمنيين
تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف من تحرير عدد من المواقع في ميدي وحرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) والتي كانت الميليشيا الحوثية تسيطر عليه .
وقال مصدر عسكري لموقع مأرب برس ان القوات طهرت المواقع المحررة من الالغام الأرضية وحررت كافة الجيوب المتبقية في تلك المناطق.
والمناطق المحررة بحسب المصدر هي : مزارع نسيم ،المخازن ،مزارع الخميسي والمراني والحاشدي ،قرية الخنجرة، قرية بني العاتي ( المشايبه) ،قرية الفقيهية ،قرية الخضراء،قرية المطارية ، قرية الحجاورة .
ونفذ طيران التحالف 4 غارات في محافظة حجة، أسفرت عن استهداف تجمعات أفراد لعناصر الميليشيات في قرية برمان شمال مديرية عبس.
كما استهدف التحالف مركبة عسكرية وتجمعات أفراد لعناصر الميليشيات شمال شرق مزارع النسيم في مديرية حرض، وتجمعات لأفراد عناصر الحوثي غرب مزرعة الهمداني.
كما استهدفت إحدى الغارات تجمعات للعناصر الحوثية داخل مزرعة الهمداني شمال مديرية عبس، إضافة إلى استهداف دراجة نارية وتجمعات لعناصر الميليشيات في قرية المغافلة غرب مديرية حرض.