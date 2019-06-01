ترجيح الجهة المسئولة عن هجوم «خليج عمان» - التحالف يعلق ومجلس الامن يجتمع بشكل طارئ

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 855

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن ، ان الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير.

فيما رجح مسؤول في البنتاغون، الخميس، مسؤولية إيران عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال المسؤول لـ cbs إن إعلان إيران أنها أنقذت طاقم الناقلتين مضلل.

كما أضاف أن سفينة حربية أميركية أنقذت 21 من طاقم إحدى الناقلتين.

ويناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، في جلسة طارئة للمجلس.

بدوره، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد بتعرضهما لهجمات الخميس في بحر عمان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال غوتيريس "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعياً إلى "تقصي الحقائق" وتحديد الجهة "المسؤولة" عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.