بالأرقام.. محمد صلاح في التشكيل الأغلى فى العالم ألمانيا قلقة جدا من تقارير حادثة ناقلتي النفط في بحر عمان ترجيح الجهة المسئولة عن هجوم «خليج عمان» - التحالف يعلق ومجلس الامن يجتمع بشكل طارئ اول رد عسكري من التحالف بعد استهداف مطار أبها خبر غير سار لليمنيين الراغبين في الحصول على جواز سفر بن سلمان يهدد والتحالف يتوعد - الأمم المتحدة تتحرك لانقاذ الحوثي وتصدر بيان متخاذل تنطلق اليوم ... . 5 شروط لحضور حفلات الديسكو الحلال بالسعودية توجيه دعوة عاجلة الى الرئيس هادي تطالبه بالتدخل السريع ووقف عبث الامارات كذبة اممية من العيار الثقيل شاهد : اشتعال النيران في ناقلة النفط بخليج عمان - هجوم جديد ودولة خليجة تعلن حالة الاستعداد القصوى
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن ، ان الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير.
فيما رجح مسؤول في البنتاغون، الخميس، مسؤولية إيران عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.
وقال المسؤول لـ cbs إن إعلان إيران أنها أنقذت طاقم الناقلتين مضلل.
كما أضاف أن سفينة حربية أميركية أنقذت 21 من طاقم إحدى الناقلتين.
ويناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، في جلسة طارئة للمجلس.
بدوره، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد بتعرضهما لهجمات الخميس في بحر عمان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال غوتيريس "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعياً إلى "تقصي الحقائق" وتحديد الجهة "المسؤولة" عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.
وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.