توجيهات رئاسية بشأن كارثة أمطار«عدن» انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ عدة شهور.. تعرف على اسعار الصرف أكبر تكتل قبلي في «حضرموت»يوجه صفعة مزدوجة لـ«اللوبي الإماراتي»في الجنوب حفيدة آخر ملوك إيران تكشف عن وضع المرأة في بلادها ثروات الأمريكيين تقفز لـ 108.6 تريليون دولار في 2019 الفيسبوك سيغادر هذه التلفونات بالقوة «سلطان البركاني» يوجه دعوة لدول «التحالف» لانقاذ «عدن» كيفية التغلب على مشكلة امتلاء مساحة الهاتف بسبب الواتساب السعودية تفرض عقوبات على موظفيها بعد العديد .. لهذا السبب ؟ الصواريخ الصينية تنقل النزاع الإيراني السعودي إلى مستوى جديد
أكد حلف قبائل حضرموت، أكبر تكتل قبلي في وادي حضرموت،يوم أمس السبت 8 يونيو 2019 م رفضه التدخل في شؤون المحافظة من قبل أي جهة أو مكون كان.
وقال الحلف في بيان، له حصل مأرب برس على نسخة منه ، ان حضرموت وكل مايتعلق بها شأن خاص بأبنائها، وأنه لا يقبل التدخل في شؤونها وتحديد مصيرها ومتطلبات شعبها.
يأتي بيان الحلف رداً على تهديدات أطلقها رئيس مايسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي، قبل أكثر من اسبوعين، بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادى حضرموت، وتعهده بتحرير الوادي الذي وصفه بالمحتل.
وكان وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش قال، الأسبوع الماضي، إن حضرموت الحاضر والمستقبل شأنها وتمثيلها يخص أهلها في الأول والأخير.
ودعا الحلف، ابناء حضرموت إلى "التكاتف والترابط ووحدة الصف حتى تجاوز هذا المنعطف الخطير من تاريخ الوطن".