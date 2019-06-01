أكبر تكتل قبلي في «حضرموت»يوجه صفعة مزدوجة لـ«اللوبي الإماراتي»في الجنوب

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد حلف قبائل حضرموت، أكبر تكتل قبلي في وادي حضرموت،يوم أمس السبت 8 يونيو 2019 م رفضه التدخل في شؤون المحافظة من قبل أي جهة أو مكون كان.

وقال الحلف في بيان، له حصل مأرب برس على نسخة منه ، ان حضرموت وكل مايتعلق بها شأن خاص بأبنائها، وأنه لا يقبل التدخل في شؤونها وتحديد مصيرها ومتطلبات شعبها.

يأتي بيان الحلف رداً على تهديدات أطلقها رئيس مايسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي، قبل أكثر من اسبوعين، بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادى حضرموت، وتعهده بتحرير الوادي الذي وصفه بالمحتل.

وكان وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش قال، الأسبوع الماضي، إن حضرموت الحاضر والمستقبل شأنها وتمثيلها يخص أهلها في الأول والأخير.

ودعا الحلف، ابناء حضرموت إلى "التكاتف والترابط ووحدة الصف حتى تجاوز هذا المنعطف الخطير من تاريخ الوطن".