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دولة خليجية تستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و2020م

الثلاثاء 04 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دولة قطر حق استضافة النسختين المقبلتين من بطولة كأس العالم للأندية، عامي 2019 و2020.

ووفقا لموقع "فيفا"، كان مونديال الأندية من ضمن الخيارات المعروضة على قطر لاستضافتها قبل نهائيات كأس العالم، وذلك بعد إلغاء "كأس القارات"، التي جرت العادة على إقامتها في البلد المضيف للمونديال، قبل عام من انطلاق النهائيات العالمية.

وتضم البطولة العالمية في نسختها المقبلة أندية ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)، والترجي التونسي (بطل أفريقيا)، ومونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، فضلاً عن أبطال قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، إلى جانب بطل دوري البلد المنظم (السد القطري).

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال العامين الجاري والمقبل بنفس الشكل، قبل التحول إلى 24 ناديا بداية من عام 2021، على أن تقام مرة كل أربعة أعوام.

 

 
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