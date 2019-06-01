صحيفة تكشف عن 3 لاعبين أصروا على خوض نهائي دوري الأبطال صائمين

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أصر ثلاثة لاعبين مسلمين في ليفربول وتوتنهام على عدم الإفطار خلال نهائي دوري الأبطال، الذي جمع الفريقين مساء السبت.
وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعبين هم الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، إلى جانب موسى سيسوكو في توتنهام.
ومع حلول الدقيقة 41 من الشوط الأول، توجه النجم المصري للإفطار بعد علمه بأن موعد الإفطار قد حان، حيث التقط زجاجة مياه وشرب منها.
محمد صلاح يطبع قبلة على كأس دوري أبطال أوروبا بعد فوز فريقه ليفربول باللقب، 1 يونيو/حزيران 2019
ساديو ماني.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، سجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق.
ودخل الدولي المصري التاريخ، بعدما نجح في تسجيل ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد دقيقة و48 ثانية.
وأحرز الريدز لقب دوري الأبطال السادس عبر تاريخ النادي.