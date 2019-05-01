تركيا تحدد وكالة أنباء دولية وتتهمها بتشويه سمعة اقتصادها

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتهمت تركيا، وكالة رويترز للأنباء، بـ "تبني أجندة متعمدة بغية تشويه سمعة اقتصاد البلاد وزعزعة الثقة، لا يتماشى مع مبادئ الحيادية في العمل الصحفي".

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، الجمعة، إن "رويترز، تسعى لخلق انطباع سلبي من خلال الأخبار التي تستهدف الاقتصاد التركي بشكل مباشر منذ مدة".

جاء ذلك، تعقيبا على خبر نشرته رويترز، الخميس، بعنوان: "ألبيرق: تركيا ستدعم المستوردين بحزمة تمويل بقيمة 4.9 مليارات دولار".

ويأتي الخبر في إطار تغطية الوكالة لحزمة تمويل أعدتها 3 مصارف حكومية تركية، لتمويل قطاعات استراتيجية من أجل تعزيز قدرات الانتاج المحلي والتصدير.

وأضاف البيان أن "الخبر المذكور يتعمد تشويه السمعة، من خلال الزعم بأن حزمة التمويل ستؤدي إلى زيادة الواردات".

وأكد البيان أن الوزارة تحتفظ بحق اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية ضد هذه النهج الذي يستهدف الاقتصاد التركي بصورة مباشرة.

والخميس أعلن وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، أنه سيتم توفير تمويل بقيمة 30 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار)، لثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل إنتاج المواد الخام والسلع الوسيطة، وتصنيع الآلات، والزراعة، لغاية نهاية العام، عبر حزمة تمويل بعنوان "صناعة وطنية متقدمة مثمرة"، بمشاركة ثلاثة مصارف حكومية.