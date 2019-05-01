الأحمر يخيّم على 6 بورصات عربية في مستهل الأسبوع

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ظلل اللون الأحمر 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، إثر تعرضها لعمليات بيع متفاوتة، في ظل غياب المحفزات واستمرار التوترات على الصعيد العالمي ما بين أمريكا وإيران، فضلا عن الخسائر الحادة لأسواق النفط.

وسجلت أسواق النفط، الجمعة، أكبر وتيرة هبوط أسبوعية خلال العام الجاري، مع تعرضها لضغوط جراء تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

ونزلت عقود خام القياس العالمي برنت في الأسبوع الماضي بنسبة 5 بالمئة إلى 68.69 دولارا للبرميل.

فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس بنحو 6 بالمئة، وهي أكبر وتيرة منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، لتغلق عند 58.63 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 2 بالمئة إلى 8360 نقطة، مع تعرضه لعمليات بيع عنيفة، استهدفت الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.34 بالمئة إلى 9697 نقطة، بضغط هبوط أسهم مثل "المستثمرين" بنسبة 3.03 بالمئة و"بنك الدوحة" بنحو 1.16 بالمئة و"بروة العقارية" بنسبة 0.45 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2581 نقطة، مع تراجع أسهم العقار يتصدرها "إعمار" بانخفاض قدره 2.7 بالمئة.

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 4774 نقطة، مع انخفاض سهم "اتصالات" بنسبة 0.39 بالمئة و"أبوظبي الأول" بنحو 0.14 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.13 بالمئة إلى 3870 نقطة، على وقع خسائر أسهم "مسقط للتمويل" و"جلفار للهندسة" و"النهضة للخدمات" بنحو 3.03 بالمئة و2.47 بالمئة و2.13 بالمئة على التوالي.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع تراجع أسهم "بنك الأردن" بنسبة 2.26 بالمئة و"المتحدة للإستثمارات" بنسبة 1.96 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.49 بالمئة إلى 13981 نقطة، بفعل عمليات شرائية للأفراد والمؤسسات المحلية رغم ضغوط البيع الأجنبية والعربية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.31 بالمئة إلى 6042 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.23 بالمئة إلى 5591 نقطة.

وزادت بورصة البحرين بنحو طفيف مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1410 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب سهم "الأهلي المتحد" بنسبة 0.63 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.49 بالمئة إلى 13981 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 6042 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1410 نقطة.

فيما انخفض سوق:

السعودية: بنسبة 2 بالمئة إلى 8360 نقطة.

قطر: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 9697 نقطة.

دبي: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2581 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 3870 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1809 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 4774 نقطة.