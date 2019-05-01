فالنسيا  يقهر برشلونة ويفوز بكأس ملك إسبانيا

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجح فريق فالنسيا من تحقيق أولى ألقابه بعد غياب 11 عامًا وذلك بتتويجه بقلب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة إثر فوزه في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وتحول موسم برشلونة الذي حسم لقب الدوري مبكرًا إلى كابوسًا حقيقيًا بعد خسارة لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في خضون أقل من شهر واحد.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب ريال بيتيس "بينتو فيارمين" جيدة المستوى وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على أحداثها، مع فاعلية ونشاط أكبر من لاعبي فالنسيا.

وتقدم فريق فالنسيا في النتيجة عن طريق اللاعب كيفين جاميرو في الدقيقة 21 بعد مراوغة رائعة لدفاع برشلونة قبل أن يضاعف اللاعب رودريجو النتيجة برأسية قوية في الدقيقة 33.

برشلونة حاول مرارًا وتكرارًا في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل إلا أنه اكتفى بهدف وحيد أحرزه ليونيل ميسي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

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